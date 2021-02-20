mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Хабиров: «Интернет появится во всех селах и деревнях Башкирии»

20 февраля 2021, 10:27
Фото: vk.com
Глава Башкирии сообщил о ходе цифровизации в республике.

По словам главы республики, по программе «Доступный интернет» в Башкирии уже сданы два населённых пункта - Новомусино Куюргазинского района и Усмангали Белорецкого района.

В 30 населенных пунктах 10 районов сейчас ведутся строительные работы. К тому же планируется построить распределительные линии связи в 262 населенных пунктах республики в рамках государственно-частного партнерства с ПАО «Башинформсвязь».

- Режим самоизоляции и дистанционное обучение в пик ковида показали нам слабые точки. В какой-то мере я даже благодарен этой ситуации. Теперь есть четкая цель – завести интернет во все наши деревни и села. Скоростной интернет, IP-телевидение и IP-телефония – это современный минимум, который должен быть доступен каждому жителю республики, - заявил Хабиров на своей странице в соцсетях.

Ранее в Башкирии неоднократно появлялись обращения от жителей разных районов из-за отсутствия интернета. В конце 2020 года в соцсетях и СМИ появились фотографии детей, которые занимались дистанционно в заброшенном коровнике деревни Новомусино Куюргазинского района. Сеть ловила только там. Однако министр образования РБ Айбулат Хажин заявил, что фотографии фейковые. Вопросом заинтересовалась республиканская прокуратура и подтвердила подлинность кадров. После чего только трех чиновников привлекли к ответственности, а интернет в деревне всё-таки провели.

Материалы по теме
Дистант в коровнике: как жалобы на плохой интернет в селе Башкирии могут стать фейкомЧиновников из Башкирии привлекли к ответственности за обучение школьников в коровникеВ селе Башкирии, где дети учились в коровнике, провели интернет
#Новости#Валерия Панаева#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48