Хабиров: «Интернет появится во всех селах и деревнях Башкирии»

По словам главы республики, по программе «Доступный интернет» в Башкирии уже сданы два населённых пункта - Новомусино Куюргазинского района и Усмангали Белорецкого района.
В 30 населенных пунктах 10 районов сейчас ведутся строительные работы. К тому же планируется построить распределительные линии связи в 262 населенных пунктах республики в рамках государственно-частного партнерства с ПАО «Башинформсвязь».
- Режим самоизоляции и дистанционное обучение в пик ковида показали нам слабые точки. В какой-то мере я даже благодарен этой ситуации. Теперь есть четкая цель – завести интернет во все наши деревни и села. Скоростной интернет, IP-телевидение и IP-телефония – это современный минимум, который должен быть доступен каждому жителю республики, - заявил Хабиров на своей странице в соцсетях.
Ранее в Башкирии неоднократно появлялись обращения от жителей разных районов из-за отсутствия интернета. В конце 2020 года в соцсетях и СМИ появились фотографии детей, которые занимались дистанционно в заброшенном коровнике деревни Новомусино Куюргазинского района. Сеть ловила только там. Однако министр образования РБ Айбулат Хажин заявил, что фотографии фейковые. Вопросом заинтересовалась республиканская прокуратура и подтвердила подлинность кадров. После чего только трех чиновников привлекли к ответственности, а интернет в деревне всё-таки провели.