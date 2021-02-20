Хабиров: «Интернет появится во всех селах и деревнях Башкирии»

- Режим самоизоляции и дистанционное обучение в пик ковида показали нам слабые точки. В какой-то мере я даже благодарен этой ситуации. Теперь есть четкая цель – завести интернет во все наши деревни и села. Скоростной интернет, IP-телевидение и IP-телефония – это современный минимум, который должен быть доступен каждому жителю республики, - заявил Хабиров на своей странице в соцсетях.