Чиновников из Башкирии привлекли к ответственности за обучение школьников в коровнике

Глава района, в свою очередь, выложил в соцсетях видео, на котором родители ребят извинились за шумиху, а также рассказали, что фото были сделаны, чтобы просто привлечь внимание властей к проблеме села. Позже они сообщили журналистам, что администрация надавила на них, угрожая обращением в органы опеки и разбирательством.