Чиновников из Башкирии привлекли к ответственности за обучение школьников в коровнике

Прокуратура Куюргазинского района Башкирии, где школьники делали уроки в холодной заброшенной ферме, провела проверку по сообщениям СМИ. Ведомство вынесло решение по итогам разбирательства.

Напомним, ранее в соцсетях и СМИ появились фотографии детей, которые, сидя у костра в коровнике, занимаются уроками. Местные жители рассказали башкирским изданиям, что ребята действительно учатся на ферме, так как в селе Новомусино нет интернета. Однако министр образования Айбулат Хажин назвал фотографии фейком, а Роскомнадзор попросил заняться СМИ, которые опубликовали материал об уроках в коровнике. Глава района, в свою очередь, выложил в соцсетях видео, на котором родители ребят извинились за шумиху, а также рассказали, что фото были сделаны, чтобы просто привлечь внимание властей к проблеме села. Позже они сообщили журналистам, что администрация надавила на них, угрожая обращением в органы опеки и разбирательством. Также отметим, что прокуратура РБ признала фотографии подлинными. Ведомство также подтвердило, что ученики 5-9 классов действительно занимались дистанционным обучением в здании заброшенной фермы, где ловит интернет. В связи с отсутствием в населённом пункте высокоскоростного Интернета образовательное учреждение должно было обеспечить подростков электронными кейсами. Однако материалы детям не передавались, они поднимались на гору в здание заброшенной фермы и ловили мобильный Интернет, чтобы иметь возможность присутствовать на онлайн-уроках, сообщает пресс-служба прокуратуры. Ведомство вынесло в адрес главы администрации представление, а трёх должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. В настоящее время дети продолжают обучение в очной форме. Напомним, решение об обычно режиме обучения принял глава Башкирии Радий Хабиров. 7 декабря ученики вернулись за школьные парты.

