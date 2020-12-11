Дистант в коровнике: как жалобы на плохой интернет в селе Башкирии могут стать фейком

Местная жительница села Илькинеево, завклубом Гульнара рассказала Mkset, что в коровник ходят заниматься не только ученики, но и студенты, которые учатся дистанционно. Собеседница отметила, что проблемы с интернетом отражаются не только на образовательном процессе, но и на других сферах — оплата счетов, запись в МФЦ или к врачу. По её словам, местная власть тут не причем — у чиновников для решения проблемы нет денег.