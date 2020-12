Дистант в коровнике: как жалобы на плохой интернет в селе Башкирии могут стать фейком

В соцсетях и СМИ появилась информация, что школьники села Новомусино Куюргазинского района Башкирии якобы занимаются дистантом в коровнике — только там есть интернет.

Как передаёт издание Ufa1 со слов активиста, в селе нет интернета, поэтому дети на «дистанционке» вынуждены заниматься в заброшенном коровнике, ведь только там ловит интернет. По словам Апаева, жители обращались за помощью, однако изменить ситуацию не удалось. Учителя школы в селе Илькинеево рассказали Ufa1, что дистанционное обучение продлилось с 26 ноября по 7 декабря, так как директор и его заместитель заболели коронавирусом. Но в настоящее время карантина нет, а дети вернулись к очным урокам. «Комсомольской правде» о проблемах с интернетом рассказала мать девятиклассника. По её словам, сеть ловит только на горе, вблизи старой заброшенной фермы и в лесополосе. Женщина сообщила, что кабель проложили в сентябре, а вот с подключением затянули. В сельской администрации её заверили, что интернет будет в 2021 году. По данным «КП», в коровник ходят только мальчики — девочек не отпускают родители из-за холода. В администрации Куюргазинского района изданию подтвердили имеющиеся проблемы с интернетом. Отдел образования района также связался с родителем ученика, которая объяснила, что видео распространила для привлечения внимания к проблеме интернета в селе. Министр образования РБ Айбулат Хажин, передаёт ИА «Башинформ», заявил, что фотографии с занятиями в холодном коровнике не соответствуют действительности. По его словам, учеба велась в обычном режиме. В этой школе учёба была в обычной традиционной форме, как во всех школах, где нет технической возможности обучаться дистанционно. По словам родителей детей, они сделали постановочные фото, специально, чтобы привлечь внимание к деревне, цитирует издание Хажина. В свою очередь, министерство образования направило в Роскомнадзор требование о блокировке ресурсов, где размещена фейковая информация. Кроме того, ведомство готовит иски к СМИ, которые перепечатали данный пост. Также устанавливаются авторы telegram-каналов, где размещён фейк. Местная жительница села Илькинеево, завклубом Гульнара рассказала Mkset, что в коровник ходят заниматься не только ученики, но и студенты, которые учатся дистанционно. Собеседница отметила, что проблемы с интернетом отражаются не только на образовательном процессе, но и на других сферах — оплата счетов, запись в МФЦ или к врачу. По её словам, местная власть тут не причем — у чиновников для решения проблемы нет денег. Mkset также попытался связаться с руководством Илькинеевского сельсовета, в ведомстве которого находится село Новомусино. Услышав, что звонит журналист, там просто бросили трубку.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter