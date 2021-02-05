mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля 2021, 09:07

Published 5 февраля 2021, 09:07

Modified 17 октября 2022, 20:52

Updated 17 октября 2022, 20:52

Жительница Кубани за 6 лет похоронила 11 мужей

5 февраля 2021, 09:07
Правоохранители Краснодарского края закончили расследование уголовного дела в отношении жительницы, которая похоронила за шесть лет одиннадцать мужей.

По сообщению iz.ru, обвиняемая за шесть лет одиннадцать раз выходила замуж и похоронила всех своих мужей. Сообщается, что она сочеталась браком с одинокими мужчинами в возрасте, которые имели недвижимость и другое имущество. После свадьбы ее дочери входили в доверие к пожилым людям и оформляли дарственные, завещания или доверенности на продажу. В настоящее время обвиняемая и ее дочери заключены под стражу.

#Ольга Земскова#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика