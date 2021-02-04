В Карелии состоялось первое заседание рабочей группы по совершенствованию Конституции

Элиссан Шандалович подчеркнул, что на рабочую группу возложили большую ответственность. Ее члены должны привести Конституцию Республики Карелия в соответствие с новым Основным законом РФ, учитывая при этом потребности и образ жизни края. При принятии решений нужно услышать каждое мнение, проанализировать и обсудить его - только так можно прийти к единому решению и получить качественный документ, который станет главным ориентиром в жизни региона.