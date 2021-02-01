mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 февраля 2021, 18:40

Published 1 февраля 2021, 18:40

Modified 17 октября 2022, 20:48

Updated 17 октября 2022, 20:48

Против бывшего главы Владивостока утвердили новое обвинение

1 февраля 2021, 18:40
Сотрудники приморской прокуратуры утвердили новое заключение по делу бывшего главы Владивостока Игоря Пушкарева.

По сообщению iz.ru, экс-главу города обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие считает, что Пушкарев не давал работать предпринимателям, оказывающим услуги пассажирских перевозок, вытесняя их с рынка в пользу муниципальных организаций, которые не имели достаточного количества транспорта и получили крупный кредит при обеспечении муниципальной гарантии округа. Необходимо напомнить, что в прошлом году чиновника приговорили к пятнадцати годам колонии и административному наказанию в виде штрафа.

#Ольга Земскова#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика