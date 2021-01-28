Власти Башкирии планируют создать вторую особую экономическую зону

Posted 28 января 2021, 06:23
Published 28 января 2021, 06:23
Modified 25 декабря, 05:42
Updated 25 декабря, 05:42
Как заявил Радий Хабиров, в настоящее время прорабатывается вопрос о создании второй экономической зоны технико-внедренческого типа на территории республики.
нам нужны эффективные инструменты для поддержки в республике наукоемких отраслей, производства высокотехнологичной продукции, отметил глава Башкирии.
Напомним, ранее в республике создали ОЭЗ «Алга», которая привлекла многих инвесторов. Экономическая зона находится на территории Ишимбайского и Стерлитамакского района.