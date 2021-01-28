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Posted 28 января 2021, 06:23

Published 28 января 2021, 06:23

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

Власти Башкирии планируют создать вторую особую экономическую зону

28 января 2021, 06:23
Сюжет
Радий Хабиров
Сегодня, 28 января, состоялось послание главы Башкирии Радия Хабирова Госсобранию-Курултаю республики, где подвел итог 2020 года и рассказал о планах на 2021 год.

Как заявил Радий Хабиров, в настоящее время прорабатывается вопрос о создании второй экономической зоны технико-внедренческого типа на территории республики.

нам нужны эффективные инструменты для поддержки в республике наукоемких отраслей, производства высокотехнологичной продукции, отметил глава Башкирии.

Напомним, ранее в республике создали ОЭЗ «Алга», которая привлекла многих инвесторов. Экономическая зона находится на территории Ишимбайского и Стерлитамакского района.

#Анна Кононова#Экономика#Новости#Башкирия#Госсобрание Башкирии#Радий Хабиров
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