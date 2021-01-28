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Posted 28 января 2021, 06:34

Published 28 января 2021, 06:34

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

Глава Башкирии заявил о возрождении электротранспорта

28 января 2021, 06:34
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Радий Хабиров
Сегодня состоялось послание главы Башкирии Радия Хабирова к Госсобранию республики. Руководитель региона поделился планами о развитии транспортной системы.

Он сообщил, что республика делает всё, чтобы дороги и транспорт отвечали самым высоким стандартам. В этом году власти Башкирии минимизируют количество старых автобусов. Кроме того, Радий Хабиров заявил о возрождении электротранспорта и пообещал жителям Башкирии новые троллейбусные и трамвайные маршруты. Он также напомнил о создании канатных дорог.

Напомним, ранее Радий Хабиров поручил решить проблему с ПАЗиками. Минтрансу он поручил убрать данный вид транспорта. Отметим, что в столице Башкирии существует проблема с электротранспортом. Троллейбусный парк города не обновлялся и износился на 98%.

#Анна Кононова#Политика#Новости#Башкирия#Госсобрание Башкирии#Радий Хабиров
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