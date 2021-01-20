Лилия Гумерова поддержала идею введения курсов «Тренды цифровой молодежной среды»

По ее словам, высшие учебные заведения и институты повышения квалификации должны предлагать самые актуальные знания, вводя в учебную программу современные курсы, новые предметы и направления, действенные обучающие подходы и методики. Но все же сенатор считает, что «мы не должны упереться в рамки того, что раз в год по такому-то направлению все госслужащие как один проходят такой-то курс».