Откровенный отзыв о «Форекс Оптимум». За что ругают брокера

Брокер ФОГ утверждает, что никаких проблем с выводом средств у его клиентов не было и нет. Это и понятно: никто по собственной воле не будет себя пороть на людях. Но если обратиться к отзывам о брокере, то можно найти пару фактов, прозрачно намекающих, что этот грешок за брокером числится.