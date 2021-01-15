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В РФ предложили возмещать налоги предпринимательской деятельности несовершеннолетних

15 января 2021, 15:51
Фото: pixabay.com
Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж считает, что несовершеннолетним предпринимателям, которые отчисляют в казну налоги, стоит возмещать их в полном размере, чтобы они в дальнейшем могли потратить эти материальные средства на образование.

Данное предложение в письменной форме Кудж отправил на рассмотрение руководителю ФНС Даниле Егорову.

Как сообщает RT, ректор вуза придерживается мнения, что занятие предпринимательской деятельностью в столь молодом возрасте говорит о высокой инициативности, прилежании, трудолюбии и других положительных качествах личности, поэтому нуждается в поощрении со стороны государства. Получение качественного образования позволит таким молодым людям добиться успеха в организации личных стартапов, реализации актуальных и полезных бизнес-идей, или же преуспеть на поприще наемных работников, высококвалифицированных специалистов в различных отраслях.

«Просим вас рассмотреть возможность возмещения в полном объеме налогов, уплаченных несовершеннолетними предпринимателями (самозанятыми и ИП), на получение ими аккредитованных государством образовательных услуг по достижении 18 лет. В этом возрасте молодые люди смогут самостоятельно распоряжаться средствами и потратить их на оплату учебных программ, курсов и других образовательных услуг», — обращается к руководителю Федеральной налоговой службы Станислав Кудж в своем письме.

Как считает ректор, с помощью данных мер возможно не только стимулировать активную трудовую деятельность наиболее самостоятельных и трудоспособных представителей молодежи, способствовать развитию их профессиональных качеств и предпринимательских навыков, но и воспитывать их как законопослушных граждан России, несущих ответственность за свои действия.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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