В РФ предложили возмещать налоги предпринимательской деятельности несовершеннолетних

«Просим вас рассмотреть возможность возмещения в полном объеме налогов, уплаченных несовершеннолетними предпринимателями (самозанятыми и ИП), на получение ими аккредитованных государством образовательных услуг по достижении 18 лет. В этом возрасте молодые люди смогут самостоятельно распоряжаться средствами и потратить их на оплату учебных программ, курсов и других образовательных услуг», — обращается к руководителю Федеральной налоговой службы Станислав Кудж в своем письме.