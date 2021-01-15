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В Башкирии родители предстанут перед судом за избиение и оскорбление 8-летнего сына

15 января 2021, 05:34
Фото: pixabay.com
Благовещенская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному дела в отношении родителей малолетнего ребенка. Пресс-служба ведомства Башкирии сообщает, что они ненадлежащими образом исполняли свои обязанности по воспитанию сына.

По версси следствия, горе-родители с сентября 2018 года по июль 2020 года систематически били и оскорбляли нецензурной бранью своего ребенка. Кроме того, в его присутствии они распивали спиртные напитки. А в июле прошлого дома во дворе дома в Благовещенске на глазах у соседей нанесли 8-летнему сыну телесные повреждения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, обвиняемые признали вину. В настоящее время дело направлено в мировой суд по Благовещенскому району.

Напомним, момент избиения ребенка родителями попал на видео, которое разместило башкирское издание UfaTime. После выхода материала историей заинтересовалась прокуратура, в связи с чем семью взяли на контроль. Однако Роскомнадзор выявил нарушения в публикации видео. Суд признал действия СМИ незаконными и наложил штраф. В общей сложности предприятие, главный редактор и директор должны заплатить 460 тысяч рублей.

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