В Башкирии родители предстанут перед судом за избиение и оскорбление 8-летнего сына

По версси следствия, горе-родители с сентября 2018 года по июль 2020 года систематически били и оскорбляли нецензурной бранью своего ребенка. Кроме того, в его присутствии они распивали спиртные напитки. А в июле прошлого дома во дворе дома в Благовещенске на глазах у соседей нанесли 8-летнему сыну телесные повреждения.