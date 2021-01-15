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Супругам, обвиняемым в убийстве ребенка, продлили срок нахождения под стражей

15 января 2021, 05:34
Фото: pixabay.com
В Челябинске муж и жена обвиняются в жестоком обращении с собственным ребенком, приведшем к его смерти. В настоящее время суд оставил супружескую пару под стражей.

Как сообщает kursdela.biz, осенью прошлого года гражданские супруги избили семимесячного ребенка до летального исхода. Его тело пара выбросила в реку Миасс. Пытаясь уйти от ответственности, обвиняемые заявили о том, что ребенка похитили, однако следователи восстановили истинную цепочку событий.

Семья, в которой случилось ужасное происшествие, считалась неблагополучной. У матери уже забирали ребенка, но ей удалось его вернуть.

В настоящее время преступление расследует Калининский районный суд Челябинска. Участниками другого уголовного дела стали работники соцзащиты за халатность.

#Новости#Ольга Земскова#Происшествия
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