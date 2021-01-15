Супругам, обвиняемым в убийстве ребенка, продлили срок нахождения под стражей

Как сообщает kursdela.biz, осенью прошлого года гражданские супруги избили семимесячного ребенка до летального исхода. Его тело пара выбросила в реку Миасс. Пытаясь уйти от ответственности, обвиняемые заявили о том, что ребенка похитили, однако следователи восстановили истинную цепочку событий.