Шандалович предложил дать территориальным фондам ОМС дополнительные средства

По мнению авторов письма, задержка оплаты уже оказанных медуслуг по полисам ОМС приведет к тому, что у медучреждений образуется задолженность перед поставщиками товаров и услуг. Это негативно скажется на работе больниц и поликлиник. При этом отмечается, что аналогичная ситуация сложилась и в других регионах.