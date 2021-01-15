Россия выходит из Договора по открытому небу

Ранее авторы телеграм-канала уже писали (https://t.me/maester/1848), что для РФ участие в ДОН лишено всякого смысла. Ведь Соединенные Штаты Америки захотели выйти из договора. Москва решила не хлопать дверь сразу. Кремль попросил у других членов ДОН гарантий, что полученные во время наблюдательных полетов сведения не будут передаваться американцам.