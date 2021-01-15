Потерю обоняния могут вызвать заболевания ЛОР-органов

При постоянной заложенности носа пациенты начинают злоупотреблять сосудосуживающими каплями у них начинается зависимость от препарата. Следствием этого могут стать инсульты, инфаркты и преждевременная смерть. Медикаментозный ринит встречается у порядка 20% людей с острыми или хроническими заболеваниями лор-органов. Человек «подсаживается» на сосудосуживающие капли и спреи. Принимая их больше положенного срока — 7-14 дней можно перестать чувствовать запахи. Спреи выводят из строя обонятельные рецепторы. Чем дольше пациент злоупотребляет препаратами, тем выше шанс, что обоняние к нему так и не вернется, сообщил врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошлев.