Четверо арестовано. В Уфе задерживают возможных участников конфликта в Кармаскалах

В отношении активистов были возбуждены уголовные дела по по ст. 30, ч.2 ст. 213 УК РФ («хулиганство с применением оружия»; до семи лет лишения свободы), ч.1 ст. 222 УК РФ («незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»; до трех лет лишения свободы). Так же изуччается возможность возбуждения еще одного уголовного дела по ст. 282 УК РФ («возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»; до шести лет лишения свободы).