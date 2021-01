Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес Ильнуру Кинисарову меру пресечения в виде заключения в СИЗО на два месяца по уголовному делу о хулиганстве. Мужчина был участником конфликта в Кармаскалах, который произошел в ноябре 2020 года.

О решении суда сообщила супруга задержанного Резида Ибрагимова. Также она рассказала журналистам «Эха» о том, что во время обысков в их с мужем квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили два пистолета. Женщина уверена, что у них дома не было оружия и его могли подбросить. Напомним, 13 января, в Уфе и Кармаскалах снова начались обыски и задержания участников конфликта, который произошел в ноябре 2020 года. По предварительным данным было задержано шесть человек.

