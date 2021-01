Следком Башкирии проверит действия спецназа при задержании в Кармаскалах

В Башкирии следственный комитет проведет дополнительную проверку по факту превышения должностных полномочий сотрудников 1-го боевого отделения спецназа «Гром», которые организовывали массовые задержания в Кармаскалах.

По словам адвоката, несколько задержанных получили весомые травмы в виде перелома ребер и ушиба позвоночника. После поступления жалоб Уфимский межрайонный следственный отдел отказал в возбуждении уголовного дела. Однако накануне, 11 января, Гарифулла Япаров получил ответ от Следственного комитета Башкирии, где говорится о начале производства дополнительной проверки. Photo: со страницы Гарифуллы Япарова Напомним, массовые задержания в Кармаскалах прошли вечером 7 ноября 2020 года. В тот день на территории поселка было задержано порядка 37 человек. Причиной задержаний бывший руководитель запрещённой в России организации «Башкорт» Фаиль Алсынов и телеграм-канал «КушТау on-line» называли некий конфликт, одной из сторон которого являются этнические армяне. Позднее оказалось, что конфликт носит бытовой характер.

