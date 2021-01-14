Следком Башкирии проверит действия спецназа при задержании в Кармаскалах

Напомним, массовые задержания в Кармаскалах прошли вечером 7 ноября 2020 года. В тот день на территории поселка было задержано порядка 37 человек. Причиной задержаний бывший руководитель запрещённой в России организации «Башкорт» Фаиль Алсынов и телеграм-канал «КушТау on-line» называли некий конфликт, одной из сторон которого являются этнические армяне. Позднее оказалось, что конфликт носит бытовой характер.