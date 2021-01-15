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Администрация Кемеровской области продлевает режим повышенной готовности

15 января 2021, 16:47
Фото: pixabay.com
Кемеровская обладминистрация объявила о продлении режима повышенной готовности до конца января.

На официальном сайте регионального правительства появилась информация о продления режима повышенной готовности до 31 января, пишет infox.ru.

Точкам общепита по-прежнему нельзя принимать посетителей с 3 ночи до 6 утра. Однако в этот промежуток можно продавать блюда на вынос или доставлять их по заказам. Круглосуточно работают только заведения питания на вокзалах и в аэропортах.

Также работодателям рекомендовано на данный период перевести на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников.

С 12 января в здании правительства Кузбасса возобновился прием граждан по личным вопросам. Прием будет проводиться при соблюдении норм санитарной безопасности. Посетители обязаны быть в масках.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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