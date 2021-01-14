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Posted 14 января 2021, 10:56

Published 14 января 2021, 10:56

Modified 17 октября 2022, 20:36

Updated 17 октября 2022, 20:36

В 2020 году производители Башкирии заключили экспортные контракты на 35 млн долларов

В 2020 году производители Башкирии заключили экспортные контракты на 35 млн долларов

14 января 2021, 10:56
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Касается каждого
Внешнеторговыми партнерами предприятий республики стали контрагенты Киргизии, Грузии, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Египета, Франции, ОАЭ, Латвии.

За минувший год при содействии Центра поддержки экспорта РБ 104 субъекта малого и среднего бизнеса заключили 144 экспортных контракта на сумму свыше 35 млн долларов.

— Центр поддержки экспорта Республики Башкортостан ведет масштабную работу по развитию и помощи нашим экспортерам. Это широкий спектр информационно-консультационных и образовательных услуг. Всего в 2020 году Центр оказал более 1800 различных услуг 649 предпринимателям, — рассказала председатель Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности Маргарита Болычева.

Среди наиболее популярных услуг ЦПЭ — консультации предпринимателей по вопросам перевозки грузов, выбору иностранного рынка, сертификации, таможенному оформлению, налогообложению, обучение по акселерационным экспортным программам, размещение на иностранных торговых площадках и многое другое. Так, например, одной из компаний, заключивших экспортные контракты в 2020 году, стало ООО ПКФ «Прометей» (специализируется на производстве и реализации полимерной упаковки для фармацевтической промышленности).

— Наша компания неоднократно пользовалась услугами Центра поддержки экспорта РБ. Сейчас наши специалисты участвуют в обучающей акселерационной программе «Экспортный форсаж». Все это позволило расширить географию присутствия нашей компании на внешних рынках и заключить новые экспортные контракты с Туркменистаном на сумму свыше 126 тысяч долларов, — сообщила ведущий маркетолог ООО ПКФ «Прометей» Жанна Мажитова.

Программы поддержки и развития экспорта реализуются в Башкирии в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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#Андрей Королев#Экономика#Касается каждого#Новости
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