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Пензенская область продлевает режим повышенной готовности

14 января 2021, 15:19
Фото: pexels.com
В Пензенской области до 29 января продлевается режим повышенной готовности.

Согласно постановлению региональной администрации, еще на 2 недели будет продлен режим повышенной готовности, пишет infox.ru.

До 30 марта будет соблюдаться режим самоизоляции для пожилых людей (65 лет и выше), а также для лиц имеющих хронические заболевания и входящих в группу риска. Если пожилой гражданин официально работает, он может взять оплачиваемый больничный.

Кроме этого, в регионе действует ряд ограничений на проведение массовых мероприятий. А в тренажерных залах и других спортивных центрах между занятиями групп должен проходить минимум час, чтобы была возможность обработать и проветрить помещение.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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