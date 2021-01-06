Минземимущество Башкирии продает Иглинский весовой завод

Основные виды деятельности «ИВЗ» — производство и реализация весоизмерительных приборов, машин и оборудования с их последующим ремонтно-сервисным обслуживанием, а также потребительских товаров. Компания ведет торгово-закупочную деятельность, предоставляет транспортные услуги, занимается разработкой и реализацией научно-технической документации, есть производство металлических и деревянных изделий. В настоящее время на предприятии работает 46 человек.