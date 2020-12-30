В Роспотребнадзоре заявили о нарушениях в 88 лабораториях, изучающих COVID

Posted 30 декабря 2020, 13:27
Published 30 декабря 2020, 13:27
Modified 17 октября 2022, 20:30
Updated 17 октября 2022, 20:30
На заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом она доложила, что в течение двух недель велась проверка работы 435 лабораторий, и в 88 из них были обнаружены нарушения.
Как сообщает RT, в ходе своего выступления глава Роспотребнадзора отметила, что сейчас к учреждениям, которые работали с нарушениями, применяются «необходимые административные меры». Также она обратила внимание на то, что за предыдущую неделю две лаборатории — в Республике Коми и Амурской области — были закрыты из-за грубых нарушений. Они будут привлечены к ответственности за несоблюдение режима и правил биологической безопасности.