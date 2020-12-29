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Posted 29 декабря 2020, 02:30

Published 29 декабря 2020, 02:30

Modified 17 октября 2022, 20:28

Updated 17 октября 2022, 20:28

Синоптики рассказали о погоде в предновогоднюю ночь

29 декабря 2020, 02:30
Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на середину недели.

Сегодня местами пройдет небольшой снег. Синоптики предупреждают о снежных накатах на дорогах и гололедице. Днём столбик термометра достигнет отметки в -10...-15 градусов.

30 декабря также ожидается снег. Ночью похолодает до -23...-28 градусов. Днём температура воздуха составит -17...-22 градуса, однако местами будет -12 градусов.

В предновогоднюю ночь ожидается -17...-22 градуса, при прояснениях похолодает до -28 градусов. Днём температура воздуха достигнет отметки в -11...-16 градусов, местами -22.

#Общество#Новости#Башкирия#Погода#Снег
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