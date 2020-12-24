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В 2020 году «Россети» инвестировали 281 млрд рублей в развитие сетевого комплекса

24 декабря 2020, 17:32
Фото: rosseti.ru
Энергетический холдинг «Россети» сократил число аварий на десять процентов в 2020 году. Показатели продолжительности (SAIDI) и частоты (SAIFI) прекращения электропередачи улучшились на 19% и 7% процентов соответственно.

«Год был непростым, но, несмотря на это, стал одним из самых результативных для «Россетей». Сохранилась тенденция к повышению надёжности, своевременно реализованы мероприятия инвестпрограммы и концепции «Цифровая трансформация 2030», — заявил гендиректор группы Павел Ливинский. Об этом пишут «Новые известия».

В 2020 году «Россети» инвестировали в развитие электросетевого комплекса страны 281 млрд рублей, компания ввела в работу 8,6 тыс. МВА трансформаторной мощности и 22,7 тыс. км ЛЭП.

Кроме того, энергетики успели построить 300-километровый энерготранзит в Иркутской области, подстанции 330 кВ «Белгород» в Белгородской области и 220 кВ «Садовая» в Волгоградской области. В Воронежской области запустили цифровую подстанцию 110 кВ «Спутник» и первый цифровой объект в Северо-Кавказском ФО — 110 кВ «Город» в Чечне. Также «Россети» построили транзиты 500 кВ «Невинномысск — Моздок» и 330 кВ «Артём — Дербент» и полностью подключили к электричеству Афипский НПЗ.

Сообщается, что за время пандемии компания обеспечила электричеством более тысячи медучреждений.

Также «Россети» запустили несколько десятков цифровых энергообъектов, способных функционировать без постоянного присутствия персонала. В 2021 году работа по цифровизации будет продолжена. В частности, компания запустит масштабный проект «Цифровой электромонтер», который позволит повысить производительность труда, безопасность персонала и улучшить оперативность реагирования.

Помимо этого, компания ведет работу в рамках исполнения закона об интеллектуальном учете. На текущий момент «Россети» внедрили более двух миллионов умных счетчиков, а через десять лет это число превысит 18 млн.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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