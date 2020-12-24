В 2020 году «Россети» инвестировали 281 млрд рублей в развитие сетевого комплекса

Кроме того, энергетики успели построить 300-километровый энерготранзит в Иркутской области, подстанции 330 кВ «Белгород» в Белгородской области и 220 кВ «Садовая» в Волгоградской области. В Воронежской области запустили цифровую подстанцию 110 кВ «Спутник» и первый цифровой объект в Северо-Кавказском ФО — 110 кВ «Город» в Чечне. Также «Россети» построили транзиты 500 кВ «Невинномысск — Моздок» и 330 кВ «Артём — Дербент» и полностью подключили к электричеству Афипский НПЗ.