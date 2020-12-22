«Пока нет понимания»: член Общественной палаты Башкирии о выплате зарплат родителям

— Пока нет четкого понимания, о какой категории родителей идет речь. Если мы говорим о всех семьях с детьми в России, то скорее всего, сумма таких выплат будет очень низкой. И назвать ее заработной платой точно не представится возможным, — высказала свое мнение член Общественной палаты РБ, председатель совета АНО «Матери РБ» Диана Фарахова.