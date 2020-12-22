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Posted 22 декабря 2020, 10:54

Published 22 декабря 2020, 10:54

Modified 17 октября 2022, 20:22

Updated 17 октября 2022, 20:22

«Пока нет понимания»: член Общественной палаты Башкирии о выплате зарплат родителям

22 декабря 2020, 10:54
Партия «Справедливая Россия» готовит законопроект, в рамках которого всем родителям детей младше 18 лет будут платить зарплату в виде выплат. Идею уже поддержали в Госдуме и Общественной палате России.

По мнению авторов законопроекта, данная выплата позволит увеличить рождаемость и поможет семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Тем не менее, законопроект вызывает некоторые вопросы.

— Пока нет четкого понимания, о какой категории родителей идет речь. Если мы говорим о всех семьях с детьми в России, то скорее всего, сумма таких выплат будет очень низкой. И назвать ее заработной платой точно не представится возможным, — высказала свое мнение член Общественной палаты РБ, председатель совета АНО «Матери РБ» Диана Фарахова.

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#Общество#Новости
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