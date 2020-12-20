В России предложили ввести регулярные выплаты для матерей

В России предложили ввести регулярные выплаты для матерей

Вчера, 17:11ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Депутат Госдумы Олег Шеин предложил назначить регулярную выплату россиянкам, воспитывающим детей.

Депутат Госдумы Олег Шеин предложил назначить регулярные выплаты россиянкам, которые воспитывают детей. По словам парламентария, эта мера поспособствует повышению рождаемости. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, депутат считает необходимым ввести регулярные выплаты для семей, находящихся в тяжелом финансовом положении. Заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов поддержал инициативу и отметил, что российские семьи много тратят на содержание детей, и поддержал идею выплат на ребенка до достижения им совершеннолетия.

Накануне на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил, что всем семьям с детьми до восьми лет выплатят по пять тысяч рублей. Предновогодние выплаты коснутся 14,7 млн детей, правительство выделило на это 73,6 млрд руб.

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