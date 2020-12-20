В России предложили ввести регулярные выплаты для матерей

Кроме того, депутат считает необходимым ввести регулярные выплаты для семей, находящихся в тяжелом финансовом положении. Заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов поддержал инициативу и отметил, что российские семьи много тратят на содержание детей, и поддержал идею выплат на ребенка до достижения им совершеннолетия.