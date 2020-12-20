Многодетная мать из Уфы три месяца не может добиться выплаты пособия на ребёнка

Она пожаловалась на работу соцслужб и рассказала изданию Ufa1, что впервые обратилась в МФЦ 16 сентября, где сдала все документы и её попросили выждать 20 дней, но по истечению этого времени сообщили, что заявка всё ещё находится «в обработке». Через 45 дней ей пришел отказ. МВФ посоветовало обратиться в соцзащиту по месту жительства, но на запись туда удалось попасть только спустя две недели, а ещё через две недели женщине снова было отказано из-за отсутствия другой справки, а когда она её принесла — потеряли.