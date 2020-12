Многодетная мать из Уфы три месяца не может добиться выплаты пособия на ребёнка

Жительница Уфы рассказала, что не может добиться выплаты пособий на трёхлетнюю дочь. По словам женщины, её «гоняют по инстанциям».

Она пожаловалась на работу соцслужб и рассказала изданию Ufa1, что впервые обратилась в МФЦ 16 сентября, где сдала все документы и её попросили выждать 20 дней, но по истечению этого времени сообщили, что заявка всё ещё находится «в обработке». Через 45 дней ей пришел отказ. МВФ посоветовало обратиться в соцзащиту по месту жительства, но на запись туда удалось попасть только спустя две недели, а ещё через две недели женщине снова было отказано из-за отсутствия другой справки, а когда она её принесла — потеряли. — Хорошо, что у меня была ещё одна, — говорит женщина. По её словам, новую справку она отправила 19 ноября, и только 11 декабря ей сообщили, что она «прошла», но пообещали уладить вопрос на «следующей неделе», но потом попросили позвонить после 20 декабря. Напомним, на пресс-конференции прездинета России Владимира Путина другая жительница Башкирии пожаловалась ему на сбои в системе социальных выплат. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил провести проверку.

