Многодетная мать из Уфы три месяца не может добиться выплаты пособия на ребёнка

Многодетная мать из Уфы три месяца не может добиться выплаты пособия на ребёнка

Вчера, 14:56ОбществоАнтон СеливерстовPhoto: pixabay.com
Жительница Уфы рассказала, что не может добиться выплаты пособий на трёхлетнюю дочь. По словам женщины, её «гоняют по инстанциям».

Она пожаловалась на работу соцслужб и рассказала изданию Ufa1, что впервые обратилась в МФЦ 16 сентября, где сдала все документы и её попросили выждать 20 дней, но по истечению этого времени сообщили, что заявка всё ещё находится «в обработке». Через 45 дней ей пришел отказ. МВФ посоветовало обратиться в соцзащиту по месту жительства, но на запись туда удалось попасть только спустя две недели, а ещё через две недели женщине снова было отказано из-за отсутствия другой справки, а когда она её принесла — потеряли.

— Хорошо, что у меня была ещё одна, — говорит женщина.

По её словам, новую справку она отправила 19 ноября, и только 11 декабря ей сообщили, что она «прошла», но пообещали уладить вопрос на «следующей неделе», но потом попросили позвонить после 20 декабря.

Напомним, на пресс-конференции прездинета России Владимира Путина другая жительница Башкирии пожаловалась ему на сбои в системе социальных выплат. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил провести проверку.

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