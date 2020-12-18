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Posted 18 декабря 2020, 13:30

Published 18 декабря 2020, 13:30

Modified 17 октября 2022, 20:19

Updated 17 октября 2022, 20:19

В правительстве РФ утвердили правила поддержки пекарен

18 декабря 2020, 13:30
Михаил Мишустин подписал новое постановление о поддержке хлебопекарных предприятий.

Издание iz.ru сообщает, что согласно новым правилам пекарням будут компенсировать часть затрат на производство хлебопекарных изделий из государственного бюджета. Размер компенсации составит две тысячи рублей на производство одной тонны продукции с маленьким сроком хранения. Таким образом, для небольших предприятий, которые производят порядка пятнадцати тонн продукции сумма компенсации составит около миллиона рублей в месяц. Большим предприятиям, выпекающим свыше шестидесяти тонн изделий в сутки, будут компенсировать порядка трех с половиной миллионов рублей в месяц.

#Ольга Земскова#Общество#Новости
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