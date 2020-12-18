В правительстве РФ утвердили правила поддержки пекарен

Издание iz.ru сообщает, что согласно новым правилам пекарням будут компенсировать часть затрат на производство хлебопекарных изделий из государственного бюджета. Размер компенсации составит две тысячи рублей на производство одной тонны продукции с маленьким сроком хранения. Таким образом, для небольших предприятий, которые производят порядка пятнадцати тонн продукции сумма компенсации составит около миллиона рублей в месяц. Большим предприятиям, выпекающим свыше шестидесяти тонн изделий в сутки, будут компенсировать порядка трех с половиной миллионов рублей в месяц.