Школьники из Уфы поздравили песней жителей республики С Днём башкирского языка

Мы поменяли методы преподавания башкирского языка, и, судя по улыбающимся лицам этого русскоязычного класса — наши новые подходы детям нравятся, рассказал глава республики.
По его словам, для изучения башкирского языка должно быть минимум принуждения и максимум заинтересованных учеников. Радий Хабиров уверен, что эти меры эффективны и результативны в развитии родных языков.
Напомним, 31 августа на оперативных совещаний в правительстве Башкирии было предложено на русском и башкирских языках. Подобное выступление прошло в этот день — заместитель премьер-министра Фанур Ягафаров сделал доклад о Дне национального костюма на башкирском языке.