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Школьники из Уфы поздравили песней жителей республики С Днём башкирского языка

14 декабря 2020, 04:50
Фото: Радий Хабиров // ВКонтакте
Ученики полилингвальной школы № 44 в Уфе поздравили жителей республики С Днём башкирского языка. Глава Башкирии Радий Хабиров поделился видео на своей странице в соцсетях.

Мы поменяли методы преподавания башкирского языка, и, судя по улыбающимся лицам этого русскоязычного класса — наши новые подходы детям нравятся, рассказал глава республики.

По его словам, для изучения башкирского языка должно быть минимум принуждения и максимум заинтересованных учеников. Радий Хабиров уверен, что эти меры эффективны и результативны в развитии родных языков.

Напомним, 31 августа на оперативных совещаний в правительстве Башкирии было предложено на русском и башкирских языках. Подобное выступление прошло в этот день — заместитель премьер-министра Фанур Ягафаров сделал доклад о Дне национального костюма на башкирском языке.

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