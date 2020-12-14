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Радий Хабиров рассказал где проведет Новогодние каникулы

14 декабря 2020, 06:40
Фото: пресс-служба главы РБ
Об этом он рассказал на еженедельном совещании с правительством

На еженедельном совещании с правительство республики глава региона поднял вопрос о том, кто будет «дежурным по республике» на период новогодних праздников, которые в 2020 году продляться с 1 по 10 января. Он также рассказал, где будет находиться в каникулярный период.

Нужно посомотреть, чтобы было организовано дежурство. Людей зря на работе держать не нужно, смысла в этом вообще нет. Но чтобы все-таки кто-то был ответственным. Я сам буду в республике, на меня можете рассчитывать в какой-то день или днисказал Радий Хабиров

Премьер-министра Башкирии Андрей Назаров в ответ сообщил, что ответственным от правительства на период «новогодних каникул» будет вице-премьер Ирек Сагитов.

#Новости#Тимур Алмаев#Политика
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