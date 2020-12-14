Радий Хабиров рассказал где проведет Новогодние каникулы

Нужно посомотреть, чтобы было организовано дежурство. Людей зря на работе держать не нужно, смысла в этом вообще нет. Но чтобы все-таки кто-то был ответственным. Я сам буду в республике, на меня можете рассчитывать в какой-то день или днисказал Радий Хабиров