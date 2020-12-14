По факту гибели человека на месторождении имени Требса начата проверка

Posted 14 декабря 2020, 17:14
Published 14 декабря 2020, 17:14
Modified 17 октября 2022, 20:14
Updated 17 октября 2022, 20:14
Из-за разгерметизации рукава высокого давления на трубопроводе произошла авария, в результате которой один сотрудник погиб, а трое получили травмы, пишет oilcapital.ru.
По имеющейся у следователей информации, при стравливании давления затрубного пространства произошла разгерметизация нефтегазовой смеси и так называемый хлопок. При этом нефтеразлива удалось избежать. Сейчас месторождение работает в штатном режиме.
По итогам проверки будет понятно, какие меры реагирования следует предпринять.