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Posted 14 декабря 2020, 17:14

Published 14 декабря 2020, 17:14

Modified 17 октября 2022, 20:14

Updated 17 октября 2022, 20:14

По факту гибели человека на месторождении имени Требса начата проверка

По факту гибели человека на месторождении имени Требса начата проверка

14 декабря 2020, 17:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Прокуратура НАО проводит проверку на месторождении имени Требса, разрабатываемого компанией «Башнефть-Полюс».

Из-за разгерметизации рукава высокого давления на трубопроводе произошла авария, в результате которой один сотрудник погиб, а трое получили травмы, пишет oilcapital.ru.

По имеющейся у следователей информации, при стравливании давления затрубного пространства произошла разгерметизация нефтегазовой смеси и так называемый хлопок. При этом нефтеразлива удалось избежать. Сейчас месторождение работает в штатном режиме.

По итогам проверки будет понятно, какие меры реагирования следует предпринять.

#Юлия Кононенко#Происшествия#Новости
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