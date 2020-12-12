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Умер актёр Валентин Гафт

12 декабря 2020, 08:55
Фото: wikimapia.org
Сегодня, 12 декабря, на 86-м году жизни скончался советский и российский артист театра и кино, театральный режиссёр, поэт и писатель Валентин Гафт, сообщает ТАСС. Об этом рассказала его супруга, народная артистка РФ Ольга Остроумова.

Она также пояснила «Интерфаксу», что причиной смерти стал инсульт, после которого её супруг восстанавливался несколько лет. По данным ТАСС, Валентина Гафта похоронят 15 декабря на Троекуровском кладбище на Аллее актеров.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве в еврейской семье. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ. Гафт снялся в популярных советских и российских фильмах «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Чародеи», «Мастер и Маргарита», «Ёлки-3» и других.

Он был народным артистом РСФСР. Валентин Гафт также стал обладателем многих наград: «За заслуги перед Отечеством» III и II степени, «Ордена дружбы», театральной премии К. С. Станиславского за вклад в развитие актерского искусства и многих других.

#Новости#Россия#Актеры и роли#Анна Кононова#Культура
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