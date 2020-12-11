Представитель МИД России назвала санкции, введенные США, «пиар-ходом»

Представитель МИД считает, что очередные ограничения, которые ввела Америка, не могут опираться на какие-либо реальные доказательства. Как сообщает RT, она назвала такое явление «неуклюжим пиар-ходом», который негативно повлияет на образ россиян в глазах мировой общественности. Захарова иронично отметила, что законотворцам США «не занимать фантазии».