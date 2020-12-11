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Глава Белгородской области позвонил отключенной из эфира зрительнице

11 декабря 2020, 18:24
Фото: https://belregion.ru/
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков лично связался со зрительницей, которую из-за технических неисправностей отключили от прямой линии.

Женщина хотела рассказать главе региона об актуальной для нее проблеме, но не смогла этого сделать по причине плохой связи. Как пишет bel.ru, ведущие из-за этого прервали звонок, поскольку в студии никто ее не слышал.

«Случился сбой подключения вследствие того, что абонент не дождался на линии», — сказал ведущий Алексей Ерофеев. Его соведущая Наталья Томичик также подтвердила, что пришлось отключиться из-за технических проблем. Она отметила, что ни о какой цензуре или стремлении уйти от неудобного вопроса речи не шло.

Немедленно после окончания прямого эфира вопрос женщины передали главе региона. Он позвонил ей лично и уверил, что в ближайшее время приедет для решения проблемы в отсутствие журналистов.

Напомним, звонившую зовут Тамара Викторовна. Ее целью было привлечь внимание главы региона к проблеме некачественного жилья для детей-сирот, которая имеет место в Белгородской области.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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