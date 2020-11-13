Росстандарт будет проверять автозаправки в режиме тайного покупателя

Участники общественной организации «Народный контроль» также не одобряют нововведение. По их словам, большая часть нарушений фиксируется на заправках, принадлежащих субъектам малого и среднего бизнеса. Крупные сети обычно не рискуют нарушать закон, так как для них предусмотрены очень серьезные санкции. В то же время плановые проверки МСП запрещены, а значит тайные покупатели пойдут на сетевые заправки и особых изменений не будет.