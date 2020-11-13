mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Росстандарт будет проверять автозаправки в режиме тайного покупателя

13 ноября 2020, 14:18
Фото: pixabay.com
Замглавы Росстандарта Алексей Кулешов рассказал, о том, что с 1 июля 2021 года российские заправки будут проверять тайные покупатели.

В настоящее время АЗС перед проверкой предупреждаются, что позволяет им скрывать нарушения. Тайные покупатели, естественно, предупреждать не будут, что очень не нравится владельцам заправок. При этом отмечается, что против нововведения выступают и независимые контролеры, пишет NEWS.ru.

Представители Независимого топливного союза отметили, что проверяющие Росстандарта определяют недолив при помощи специального мерного оборудования. Однако у тайных покупателей его не будет, для них остаются канистры и весы, которые не смогут обеспечить необходимую точность.

Участники общественной организации «Народный контроль» также не одобряют нововведение. По их словам, большая часть нарушений фиксируется на заправках, принадлежащих субъектам малого и среднего бизнеса. Крупные сети обычно не рискуют нарушать закон, так как для них предусмотрены очень серьезные санкции. В то же время плановые проверки МСП запрещены, а значит тайные покупатели пойдут на сетевые заправки и особых изменений не будет.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44