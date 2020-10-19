Компания «Турбаслинские бройлеры» заплатила штраф за сальмонеллу в курице

С марта по май управление отобрало 11 проб тушек цыпленка-бройлера компании «Турбаслинские бройлеры». Анализы показали, что в партиях замороженного мяса присутствуют патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода сальмонелла. В отношении предприятия было возбуждено административное дело. На экспорт продукции в страны ЕАЭС были наложены временные ограничения. 29 сентября дело было рассмотрено. Компания была привлечена к административной ответственности и в октябре выплатила штраф 360 тысяч рублей.