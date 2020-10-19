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Компания «Турбаслинские бройлеры» заплатила штраф за сальмонеллу в курице

19 октября 2020, 11:15
Фото: pixabay.com
Управление Россельхознадзора по Башкирии выявило в продукции ОАО «Турбаслинские бройлеры» бактерии рода сальмонелла. По предписанию ведомства, компания выплатила штраф в 360 тысяч рублей.

С марта по май управление отобрало 11 проб тушек цыпленка-бройлера компании «Турбаслинские бройлеры». Анализы показали, что в партиях замороженного мяса присутствуют патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода сальмонелла. В отношении предприятия было возбуждено административное дело. На экспорт продукции в страны ЕАЭС были наложены временные ограничения. 29 сентября дело было рассмотрено. Компания была привлечена к административной ответственности и в октябре выплатила штраф 360 тысяч рублей.

Напомним, 14 августа Россельхознадзор совместно с ГБУ «Уфимская городская ветеринарная станция», управлением ветеринарии Башкирии уничтожили 92,8 килограммов мяса. Продукция поступила из территории, неблагополучной по ящуру (острое вирусное заболевание из группы зоонозов — прим.ред.).

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#Новости#Башкирия#Продукты#Анна Кононова#Общество
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