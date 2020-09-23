Открытые данные против отчетов властей: проверяем статистику коронавируса в Башкирии

Posted 23 сентября 2020, 11:01
Published 23 сентября 2020, 11:01
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
СМИ не раз писали, что статистику по заболеваемости и смертности от коронавируса в России намеренно занижают (например, Ведомости, Коммерсант). «Медиакорсеть» проанализировала опубликованные в интернете данные по методике, описанной трафик-менеджером Александром Драганом. Выводы позволяют предположить, что темпы пандемии, вопреки официальным данным, в Башкирии так и не снизились.
В нашем исследовании мы использовали открытые данные, которые так или иначе связаны с коронавирусной инфекцией и позволяют понять реальную ситуацию по развитию пандемии в регионе: поисковые запросы в Яндекс.Вордстат (доля Яндекса в поиске по России выше Google), сообщения в СМИ и соцсетях, а также статистику компании «Инвитро» по проведенным тестам в своих уфимских лабораториях.
Подчеркнем, что в материале представлен анализ ряда признаков (в частности, мы изучили более 100 вариантов поисковых запросов), которые косвенно свидетельствуют о течении пандемии. Как и Александр Драган, мы не можем утверждать, что они на 100% достоверны, а интерпретации и выводы могут быть неполными. Тем не менее, мы считаем важным озвучить имеющиеся данные так как от понимания полной картины ситуации с коронавирусом в регионе зависит личная стратегия поведения жителей Башкирии в вопросах собственной эпидемиологической безопасности.
Накануне коронавируса
В январе–марте поисковые запросы не показывают аномальных пиков. Есть небольшой рост по симптоматике («не чувствую вкус», «пропало обоняние», «держится температура» и пр. — всего 23 варианта запроса): это совпадает с эпидемией гриппа и ОРВИ, объявленной в Башкирии в начале февраля.
Относительно оптимистично выглядит статистика по заболеваемости пневмонией: за январь–апрель заболело 8120 человек (на 2695 человек меньше, чем в тот же период в 2019 году), умерло 311 (на 28 человек меньше, чем в тот же период в 2019 году). Незначительные колебания по смертности фиксирует Росстат: за первую половину года она выросла на 1,1%.
31 марта в Башкирии начинается режим полной самоизоляции, согласно которому ограничивается передвижение большинства жителей региона. Накануне в регионе зарегистрировано 7 больных коронавирусом.
Апрель: вспышка в РКБ имени Куватова, распространение вируса
6 апреля на карантин закрывают больницу им. Куватова, успев накануне отправить зараженных в клиники по всему региону и, таким образом, «обеспечить» нулевыми пациентами с коронавирусом многие районы республики. Пандемия приходит в регион, и в конце марта — начале апреля количество поисковых запросов по пневмониям («матовое стекло», «поражение легких» и пр. — всего 7 вариантов запросов), госпитализации («вызвать скорую», «ивл» — всего 9 вариантов запросов) и симптоматике резко растет. Любопытно, что именно в этот временной промежуток существенно уменьшаются поисковые запросы группы «Лечение» («арбидол», «гриппферон», «противовирусный препарат» и пр. — всего 31 вариантов запрос, большинство — конкретные лекарства, которые назначаются при коронавирусе). Это логично: на первых порах люди не знают, чем лечиться, и доверяют решение этого вопроса врачам. На этот месяц приходится 16 смертей от Covid-19.
Май: конец каникул
После завершения «нерабочих дней» темпы заболеваемости растут до 98 человек в день, к концу мая этот показатель неравномерно снижается до 80. 18–24 мая начинает расти заболеваемость внебольничной пневмонией, но количество поисковых запросов по этой группе не увеличивается, людей гораздо больше интересует симптоматика в целом — эти показатели резко идут вверх. В этом месяце зарегистрировано всего 2 смерти от коронавируса.
Июнь: накануне голосования
Выход республики на «плато» прерывается короткой вспышкой заболеваемости 2–9 июня (пик — 119 зараженных, пока самый высокий суточный показатель в течение всей пандемии в регионе), после чего количество зараженных постепенно начинает снижаться. Поисковые запросы по симптоматике падают на докоронавирусный уровень — мы предполагаем, что это связано с тем, что на данный момент люди уже знакомы с признаками болезни, чья симптоматика остается неизменной.
Заполняемость коечного фонда суммарно (ковид + внебольничные пневмонии + тяжелые формы ОРВИ) составляет 44%. С 15 июня часть перепрофилированных больниц уже начали возвращать в обычное русло, в том числе и крупные стационары, как РКБ им. Куватова. К началу июля заполняемость в отделениях для больных коронавирусом в среднем по республике составила всего 13,7%. При этом в соцсетях и местных СМИ становятся заметными сообщения о переполненных больницах и многочасовых очередях на компьютерную томографию. Больным реже ставят диагноз «коронавирус» (очевидцы утверждают, что это практиковалось и ранее), несмотря на знакомую симптоматику: либо идентификация болезни затягивается, либо ее определяют как ОРВИ/грипп и отправляют лечиться в домашних условиях.
Также начинается резкое, скачкообразное увеличение количества больных пневмонией — накануне голосования по поправкам в Конституцию России: за сутки 25 июня было зарегистрировано 42 больных, 26 июня — уже 111, 27 июня — 132, 1 июля — 177.
25 июня минздрав республики сообщил, что антитела есть у 3,8% обследованных (в РБ — 5171 больных), среди прошедших тесты «Инвитро» в Уфе положительные результаты у 9,7% (122 из 1258 чел.).
Смертность в июне выросла на 9,1% (на 347 человек больше, чем в тот же период 2019 года), официально от коронавируса умер один человек.
Июль: спуск с «плато», вспышка пневмонии
В июле официальная статистика держится на уровне 48 больных в день, в середине месяца этот показатель ненадолго вырастает на 10-15 пунктов, после чего так же продолжает медленное падение. С 21 июля в республике фиксируется не более 45 случаев.
В июле в медиапространстве часто пишут о больных «пневмонией», соответствующие поисковые запросы также подскакивают выше апрельских показателей. 8 июля зафиксировано рекордное число заболевших за сутки в регионе — 227 человек. Тогда же было объявлено, что с марта внебольничной пневмонией заболело 10914 жителей республики (заболевших коронавирусом в РБ на тот момент 5686). 10 июля министр здравоохранения РБ Максим Забелин признал, что «есть увеличение, но оно несущественное». При этом только за неделю 6−12 июля выявили 1686 пневмоний, а это в 5,9 раз больше среднемноголетнего уровня (новых случаев коронавируса за тот же период — 330). После 9 июля Минздрав РБ некоторое время не публикует статистику по заразившимся внебольничной пневмонией. По стечению обстоятельств именно в этот день вышел материал «Медиакорсети», посвященный заболеваемости пневмонией в регионе. После возобновления публикаций ведомство перестало указывать количество госпитализированных из числа выявленных заболевших.
На этом фоне резко растут поисковые запросы по диагностике (тест на коронавирус, вызвать врача, кт легких, томография и пр. — всего 19 запросов) и лечению. В соцсетях и СМИ учащаются сообщения о нехватке мест и врачей в больницах (например, в Сибайской больнице), появляются частичные данные по тяжелой ситуации среди врачей республики. 14 июля Роспотребнадзор на оперативном совещании в уфимской мэрии сообщаетт, что в Уфе свободный коечный фонд в инфекционных госпиталях — 20%. 16 июля коечный фонд коечный фонд заполнен на 89,6%, при этом, по данным Минздрава, в первой половине месяца наблюдаются частые пики выздоровления — от 113 до 164 человек в день. 17 июля обсуждается вопрос экстренного формирования дополнительного коечного фонда для больных коронавирусной инфекцией. В связи с этим министр здравоохранения РБ отмечал, что в течение 48 часов планируется развернуть еще около 3 тыс. мест — вдобавок к имеющемуся коечном у фонду (2,6 тыс. мест), впоследствии количество коечного фонда так и остается исходным. В тот же день 17 июля зафиксировано выздоровление 252 пациентов. 27 июля в республике свободно 43% коек, 30 июля — 52%.
Официально зарегистрировано 4 смерти от коронавируса. В соцсетях много пишут, что возле моргов «выстраиваются очереди из родственников, которым приходится по полдня ждать выдачи тел». Общая смертность в июле увеличивается на 48% (на 2009 человек больше, чем за тот же период 2019 года). Республиканские ЗАГСы перестают делать ежемесячные статистические отчеты и публикуют информацию реже - ежеквартально. При этом 13 июля данные о смертности опубликованы не были, только о замедлении падения рождаемости.
По данным «Инвитро», в июле в Уфе почти вдвое выросло количество положительных тестов на антитела — 17% (286 из 1677 чел.).
Август: замершие цифры
Заболеваемость коронавирусом официально продолжает падать — с 25 августа регистрируется не более 35 случаев. Показатели поисковых запросов по диагностике падают ниже июльских, но остаются ощутимо выше апрельских. Заболеваемость пневмониями не уменьшается, ежедневно регистрируется 70-100 новых больных. На 24 августа свободно 54% коечного фонда. В «Инвитро» продолжает расти процент положительных тестов на антитела в Уфе — 26,9% (312 из 1157 чел.), то есть увеличивается количество перенесших болезнь — при ощутимом уменьшении официального количества больных.
За месяц в республике зарегистрировано 7 смертей от коронавируса. Примечателен летальный случай в середине августа: в заключении о смерти — диагноз «Другая вирусная пневмония, возбудитель не уточнен», при этом уточнить возбудителя обещают «через 2,5-3 месяца, слишком много смертей, не успевают работать». Большое количество смертей, со слов родственников умершей, подтверждают и врачи скорой, и сотрудники похоронного бюро.
Сентябрь: в ожидании новой волны
Во второй половине сентября коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,08 — это максимум с 8 мая. Напомним, этот коэффициент показывает отношение заразившихся за 4 дня к заразившимся за предыдущие 4 дня, а снятие карантинных ограничений начиналось, если он ниже 1,00.
В Башкирии растут все группы поисковых запросов. Количество больных пневмониями снова превышает 100 человек в день. За неполный месяц в уфимском филиале «Инвитро» сдано 26,3% положительных тестов — почти столько же, сколько за полный август.
Динамика этих показателей, совпадение их аномальных пиков с публикациями в инфополе Башкирии говорит, что летом в регионе темпы развития пандемии не снизились, как утверждает официальная статистика, а значит, и данные по смертности могут не совпадать с реальной ситуацией. Более того, наметившийся в сентябре рост отчасти позволяет прогнозировать новый виток распространения вируса в республике, хотя официальное количество зараженных за сутки по-прежнему не превышает 35 человек, а за неполный сентябрь зафиксировано всего 6 смертей от Covid-19.
Власти пусть и предупреждают о риске возникновения второй волны, но низкая статистика успокоила республику, что позволило ослабить режим повышенной готовности. Но как показывают цифры — и официальные, и открытые данные — до возвращения к прежнему, докоронавирусному образу жизни еще далеко.
P. S. 23 сентября глава Бурзянского района РБ Газиз Манапов сообщил, что в районе зарегистрировано 14 новых заболевших коронавирусом. По данным Минздрава, накануне здесь было зафиксировано лишь 5 больных Covid-19 за все время пандемии.