Открытые данные против отчетов властей: проверяем статистику коронавируса в Башкирии

На этом фоне резко растут поисковые запросы по диагностике (тест на коронавирус, вызвать врача, кт легких, томография и пр. — всего 19 запросов) и лечению. В соцсетях и СМИ учащаются сообщения о нехватке мест и врачей в больницах (например, в Сибайской больнице), появляются частичные данные по тяжелой ситуации среди врачей республики. 14 июля Роспотребнадзор на оперативном совещании в уфимской мэрии сообщаетт, что в Уфе свободный коечный фонд в инфекционных госпиталях — 20%. 16 июля коечный фонд коечный фонд заполнен на 89,6%, при этом, по данным Минздрава, в первой половине месяца наблюдаются частые пики выздоровления — от 113 до 164 человек в день. 17 июля обсуждается вопрос экстренного формирования дополнительного коечного фонда для больных коронавирусной инфекцией. В связи с этим министр здравоохранения РБ отмечал, что в течение 48 часов планируется развернуть еще около 3 тыс. мест — вдобавок к имеющемуся коечном у фонду (2,6 тыс. мест), впоследствии количество коечного фонда так и остается исходным. В тот же день 17 июля зафиксировано выздоровление 252 пациентов. 27 июля в республике свободно 43% коек, 30 июля — 52%.