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Posted 17 июля 2020, 07:37

Published 17 июля 2020, 07:37

Modified 17 октября 2022, 20:40

Updated 17 октября 2022, 20:40

В Башкирии число заболевших коронавирусом увеличилось на 60 человек

В Башкирии число заболевших коронавирусом увеличилось на 60 человек

17 июля 2020, 07:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в регионах сообщил данные по состоянию на 17 июля.

По последней информации в Башкирии количество носителей новой коронавирусной инфекции официально увеличилось на 60 человек. Всего к текущему моменту выявлено 6194 заболевших.

Выздоровело за сутки, передали в федеральном центре, 252 человека. Напомним, что больше всего носителей COVID-19 В Уфе. О новых смертельных случаях информации нет. Число погибших от коронавируса по-прежнему осталось на уровне 20 человек.

В России за сутки заболело коронавирусом 6 406 человек в 83 регионах, всего зарегистрировано 759 203 случая коронавирусной инфекции.

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