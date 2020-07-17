В Башкирии число заболевших коронавирусом увеличилось на 60 человек

Posted 17 июля 2020, 07:37
Published 17 июля 2020, 07:37
Modified 17 октября 2022, 20:40
Updated 17 октября 2022, 20:40
По последней информации в Башкирии количество носителей новой коронавирусной инфекции официально увеличилось на 60 человек. Всего к текущему моменту выявлено 6194 заболевших.
Выздоровело за сутки, передали в федеральном центре, 252 человека. Напомним, что больше всего носителей COVID-19 В Уфе. О новых смертельных случаях информации нет. Число погибших от коронавируса по-прежнему осталось на уровне 20 человек.
В России за сутки заболело коронавирусом 6 406 человек в 83 регионах, всего зарегистрировано 759 203 случая коронавирусной инфекции.