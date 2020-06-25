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Posted 25 июня 2020, 10:18

Published 25 июня 2020, 10:18

Modified 17 октября 2022, 20:25

Updated 17 октября 2022, 20:25

У 884 жителей Башкирии имеется иммунитет к коронавирусной инфекции

25 июня 2020, 10:18
Об этом сообщили на еженедельном брифинге Минздрава.

На сегодняшний день, 25 июня, более 22 тысяч жителей Башкирии сдали анализ методом ИФА (имунно-ферментный анализ, – прим. редакции). По словам Марины Скотаревой, заместителя главврача Центра гигиены и эпидемиологии, антитела к коронавирусу выработался далеко не у всех.

Так, наличие иммуноглобулина, которое свидетельствует о том, что человек уже встречаться с этой инфекцией и у него выработался иммунитет, подтвердилось у 884 человек. Это составляет примерно 3,8% от количества всех обследованных.

Напомним, по состоянию на 25 июня, в республике официально выявлен 51212 заболевший. В последние дни количество новых выявленных случаев ежедневно колеблется от 50 до 60 человек, выше или ниже эта отметка не поднималась.

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