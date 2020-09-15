В Башкирии для новых классов «шаймуратовцев» создали специальную школьную форму

У «шаймуратовцев» появится новая школьная форма синего цвета. Комплект у мальчиков — пиджак и брюки, у девочек — пиджак и юбка. Пиджаки скроены в стиле башкирского камзола.
Как сообщает издание, посвящение учеников в «шаймуратовцы» пройдет 11 октября.
Напомним, 8 сентября правительство республики опубликовало постановление о создании классов имени героя РФ, генерал-майора Мингали Шаймуратова. Профильный класс появился в РБГИ имени Рами Гарипова, полилингвальных многопрофильных школах № 44 и № 162 «Смарт» в Уфе.