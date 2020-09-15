mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии для новых классов «шаймуратовцев» создали специальную школьную форму

15 сентября 2020, 11:39
Фото: группа в ВК ГУП БХП "Агидель" РБ
ГУП БХП «Агидель» в Башкирии презентовали школьную форму для учащихся классов имени Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова.

У «шаймуратовцев» появится новая школьная форма синего цвета. Комплект у мальчиков — пиджак и брюки, у девочек — пиджак и юбка. Пиджаки скроены в стиле башкирского камзола.

Как сообщает издание, посвящение учеников в «шаймуратовцы» пройдет 11 октября.

Напомним, 8 сентября правительство республики опубликовало постановление о создании классов имени героя РФ, генерал-майора Мингали Шаймуратова. Профильный класс появился в РБГИ имени Рами Гарипова, полилингвальных многопрофильных школах № 44 и № 162 «Смарт» в Уфе.

#Новости#Башкирия#Уфа#Школа#Анна Кононова#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44