«Медиалогию» попросили убраться

Один из четырех региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Башкирии — «Дюртюлимелиоводстрой» из группы компаний «Мехуборка» — направил досудебную претензию компании «Медиалогия» в связи со сбоями в программе «ТКО-Башкортостан», сообщает РБК. Компания является разработчиком типового программного обеспечения для этой системы мониторинга качества вывоза и утилизации ТКО. Система создавалась изначально для Московской области и успешно применяется, например, в Красногорске. Но для Башкирии, по мнению регоператора, её нужно дорабатывать. В частности, в отличие от центральных регионов, в республике не везде есть стабильное покрытие мобильным интернетом, без которого система не работает. В случае если досудебная претензия не будет удовлетворена, регоператор намерен судиться с разработчиком ПО, так как от ошибок в системе страдает репутация компании в Башкирии.