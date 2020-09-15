«Медиалогию» попросили убраться

Один из четырех региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Башкирии — «Дюртюлимелиоводстрой» из группы компаний «Мехуборка» — направил досудебную претензию компании «Медиалогия» в связи со сбоями в программе «ТКО-Башкортостан», сообщает РБК. Компания является разработчиком типового программного обеспечения для этой системы мониторинга качества вывоза и утилизации ТКО. Система создавалась изначально для Московской области и успешно применяется, например, в Красногорске. Но для Башкирии, по мнению регоператора, её нужно дорабатывать. В частности, в отличие от центральных регионов, в республике не везде есть стабильное покрытие мобильным интернетом, без которого система не работает. В случае если досудебная претензия не будет удовлетворена, регоператор намерен судиться с разработчиком ПО, так как от ошибок в системе страдает репутация компании в Башкирии.
По программе «ТКО-Башкортостан» работают все региональные операторы и муниципалитеты, соблюдение графиков вывоза ТКО контролируется Минэкологии РБ и Правительством РБ. Однако с возникновением неполадок в статистике программы в зоне деятельности «Дюртюлимелиоводстрой» показатель вывоза мусора с контейнерных площадок снизился, хотя до появления сбоев уверенно держался в пределах 99 процентов. Об ошибках в программе начали сообщать водители мусоровозов и специалисты отдела информационных технологий регоператора.
Досудебная претензия направлена компании «Медиалогия» с требованием исправить недоработки в программе, так как от неправильного учёта страдает репутация нашей компании. В частности, на одной из оперативок Глава республики Радий Фаритович Хабиров нелестно отозвался о показателях работы нашей компании, которые, по-видимому, получил из системы «ТКО-Башкортостан», сказал гендиректор регоператора Евгений Юдинцев.
По данным IT-специалистов регоператора, больше всего проблем возникает с отображением отчета о проделанной работе. Работники согласно утвержденному графику вывозят мусор с контейнерных площадок, фотографируют вычищенные площадки, вводят фотографии в систему, отмечаются о своем местоположении по ГЛОНАСС, а в системе «ТКО-Башкортостан» эти площадки отображаются как не убранные.
У нас есть все скриншоты со смартфонов о том, когда введённые нашими сотрудниками данные не попадали в систему «ТКО-Башкортостан». При этом из списка вывоза мусора вычеркиваются адреса контейнерных площадок, с которых мусор вывезен, а сделанные водителем фотографии в систему не загружаются. А значит, эта площадка учитывается как не убранная. В итоге статистика вывоза мусора региональным оператором «Дюртюлимелиоводстрой» в системе выставляется некорректно,рассказал Евгений Юдинцев.
Специалисты отдела информационных технологий регоператора уже не раз обращались в техподдержку сопровождения программы «ТКО-Башкортостан» с этой проблемой. Там каждый раз заявляли, что проблема им известна, и она решится с обновлением веб-версии приложения, но когда не уточняют. До сих пор ошибки в программе не устранены, сообщает директор регоператора.
Также, по его словам, имеет значение менталитет водителей мусоровозов, которые до внедрения программы пользовались кнопочными телефонами, и когда им раздали смартфоны, не всегда понимают, куда там нужно нажимать.
Система «ТКО-Башкортостан» была приобретена республикой в виде готового программного продукта у компании «Медиалогия», адаптирована и внедрена в пилотном варианте на территории Башкирии в начале 2020 года. Она позволяет оцифровать все контейнерные площадки для мусора, а также контролировать в режиме онлайн работу регоператоров по обращению с ТКО для того, чтобы повысить качество оказываемых ими услуг и вывести «мусорную» реформу на качественно новый уровень