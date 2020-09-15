Курултай Башкирии планирует ужесточить отбор для кандидатов в депутаты с судимостью

В данное время избираться не могут граждане, совершившие тяжкие, особо тяжкие и экстремистские преступления. Планируется расширить этот перечень. В списке появится как минимум 50 ограничений по уголовному кодексу РФ.
Преступления, по которым считаются менее тяжкими, но при этом, на наш взгляд, не должны присутствовать в биографии человека, желающего выдвинуть свою кандидатуру на выборах, сказал председатель Курултая Константин Толкачев.
В пример он приводит убийство в состоянии аффекта двух и более лиц, убийство матерью новорожденного ребенка, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, склонение к самоубийству, присвоение или растрата имущества и другие. Кроме того, гражданин может выдвигаться на выборы только через пять лет после снятия или погашения судимости.
Нововведение депутаты Госсобрания рассмотрят на ближайшем пленарном заседании 17 сентября.
Напомним, на предстоящем совещании парламентарии также обсудят назначение Андрея Назарова на пост премьер-министра Башкирии.