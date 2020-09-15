Курултай Башкирии планирует ужесточить отбор для кандидатов в депутаты с судимостью

В пример он приводит убийство в состоянии аффекта двух и более лиц, убийство матерью новорожденного ребенка, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, склонение к самоубийству, присвоение или растрата имущества и другие. Кроме того, гражданин может выдвигаться на выборы только через пять лет после снятия или погашения судимости.