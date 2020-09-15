mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Хабиров вошёл в ТОП-3 глав российских регионов по упоминанию в соцсетях

15 сентября 2020, 08:09
Фото: Instagram Радия Хабирова
Центр политической конъюнктуры опубликовал анализ отношения россиян к главам регионов в социальных сетях за август. Глава Башкирии Радий Хабиров вошёл в тройку по количеству упоминаний.

По данным ЦПК, за прошедший месяц общее количество упоминаний глав регионов в соцсетях составило почти 1,5 миллиона. Лидером стал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев (258 тысяч). Второе место занял мэр Москвы Сергей Собянин (212 тысяч). На третьем месте рейтинга с упоминанием 86 тысяч раз находится Радий Хабиров. Причем количество сообщений с июля увеличило на 57,5 тысяч.

В рейтинге по доле позитивных сообщений Хабиров оказался в конце — из 85 губернаторов занял 80 место. Показатель составил 3,7% положительных упоминаний из общего числа новостей. Процент негативных сообщений, напротив, высокий. Так, глава Башкирии замкнул десятку лидеров с показателем 17,9% негативных заметок.

Напомним, ранее Радий Хабиров возглавил медиарейтинг губернаторов Приволжского федерального округа. Ранее в этом списке он занимал вторую строчку. В связи с ситуацией на Куштау количество упоминаний Хабирова в новостной повестке значительно выросло.

Материалы по теме
Хабиров возглавил медиарейтинг губернаторов Приволжского округа
#Новости#Башкирия#Радий Хабиров#Анна Кононова#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44