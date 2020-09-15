Хабиров вошёл в ТОП-3 глав российских регионов по упоминанию в соцсетях

По данным ЦПК, за прошедший месяц общее количество упоминаний глав регионов в соцсетях составило почти 1,5 миллиона. Лидером стал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев (258 тысяч). Второе место занял мэр Москвы Сергей Собянин (212 тысяч). На третьем месте рейтинга с упоминанием 86 тысяч раз находится Радий Хабиров. Причем количество сообщений с июля увеличило на 57,5 тысяч.