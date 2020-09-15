Хабиров призвал бизнес подключаться к развитию новой набережной в Уфе

Главная задача для нас — вдохнуть в эту набережную жизнь. Она представляет интерес и для бизнеса, сказал Хабиров.
По его словам, на набережной необходимо построить рестораны, детские и спортивные объекты. Для этих целей создаётся рабочая группа, которую возглавит сам Хабиров.
Я обращаюсь ко всем бизнесменам, кто хочет реализовать какие-то свои идеи, но я подчеркиваю — идеи, которые стоят набережной миллионного города, столицы четырехмиллионной республики. Я сам лично буду этим заниматься, заявил глава Башкирии.
Также он добавил, что объекты должны появиться на набережной к концу лета-осени следующего года.