mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Хабиров призвал бизнес подключаться к развитию новой набережной в Уфе

15 сентября 2020, 07:11
Фото: Артур Салимов / МедиаКорСеть
Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании предложил бизнесменам внести свои идеи для оживления набережной реки Белая.

Главная задача для нас — вдохнуть в эту набережную жизнь. Она представляет интерес и для бизнеса, сказал Хабиров.

По его словам, на набережной необходимо построить рестораны, детские и спортивные объекты. Для этих целей создаётся рабочая группа, которую возглавит сам Хабиров.

Я обращаюсь ко всем бизнесменам, кто хочет реализовать какие-то свои идеи, но я подчеркиваю — идеи, которые стоят набережной миллионного города, столицы четырехмиллионной республики. Я сам лично буду этим заниматься, заявил глава Башкирии.

Также он добавил, что объекты должны появиться на набережной к концу лета-осени следующего года.

#Новости#Башкирия#Уфа#Эксклюзив#Анна Кононова#Город
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44