Хабиров призвал бизнес подключаться к развитию новой набережной в Уфе

Я обращаюсь ко всем бизнесменам, кто хочет реализовать какие-то свои идеи, но я подчеркиваю — идеи, которые стоят набережной миллионного города, столицы четырехмиллионной республики. Я сам лично буду этим заниматься, заявил глава Башкирии.