БМК получил первую партию волочильных машин

Волочильные машины итальянской компания Mario Frigerio S.p.A — одного из старейших европейских производителей технологического оборудования для металлургических и метизных предприятий — будут установлены в одном из сталепроволочных цехов БМК. На них из катанки будет производиться заготовка для канатной и пружинной проволоки.