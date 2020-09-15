БМК получил первую партию волочильных машин

Волочильные машины итальянской компания Mario Frigerio S.p.A — одного из старейших европейских производителей технологического оборудования для металлургических и метизных предприятий — будут установлены в одном из сталепроволочных цехов БМК. На них из катанки будет производиться заготовка для канатной и пружинной проволоки.
Новые станы оснащены механической системой удаления и очистки катанки (заготовки для проволоки) от окалины. Это позволит отказаться от химического способа обработки ее поверхности. Производительность каждой машины до 13 тыс. тонн продукции в год.
Это волочильное оборудование обеспечит проволоке необходимые пластические свойства, исключит перекручивание и повреждение поверхности металла в процессе волочения. Все это позволит выпускать продукцию с высокими качественными характеристиками. Следующие две партии волочильного оборудования планируем получить в первом и третьем квартале 2021 года,прокомментировал генеральный директор АО «БМК» Сергей Фёдоров.
Этот инвестиционный проект реализуется при поддержке Фонда развития промышленности РФ. Общая его стоимость — 1,5 млрд рублей, из которых 750 млн рублей — льготный заем ФРП. Модернизация цехов должна быть завершена до декабря 2023 года. Она позволит организовать высокопроизводительные рабочие места с использованием наилучших доступных технологий, улучшить качество продукции, повысить производительность и решить экологические задачи, стоящие перед БМК.