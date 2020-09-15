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БМК получил первую партию волочильных машин

15 сентября 2020, 04:54
Фото: БМК
На Белорецкий металлургический комбинат (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») поступило 4 новых волочильных стана, общей стоимостью порядка 220 млн рублей. Оборудование приобретено в рамках проекта по модернизации сталепроволочно-канатного производства БМК. Запуск линий запланирован в первом квартале 2021 года.

Волочильные машины итальянской компания Mario Frigerio S.p.A — одного из старейших европейских производителей технологического оборудования для металлургических и метизных предприятий — будут установлены в одном из сталепроволочных цехов БМК. На них из катанки будет производиться заготовка для канатной и пружинной проволоки.

Фото: БМК

Новые станы оснащены механической системой удаления и очистки катанки (заготовки для проволоки) от окалины. Это позволит отказаться от химического способа обработки ее поверхности. Производительность каждой машины до 13 тыс. тонн продукции в год.

Это волочильное оборудование обеспечит проволоке необходимые пластические свойства, исключит перекручивание и повреждение поверхности металла в процессе волочения. Все это позволит выпускать продукцию с высокими качественными характеристиками. Следующие две партии волочильного оборудования планируем получить в первом и третьем квартале 2021 года,прокомментировал генеральный директор АО «БМК» Сергей Фёдоров.

Этот инвестиционный проект реализуется при поддержке Фонда развития промышленности РФ. Общая его стоимость — 1,5 млрд рублей, из которых 750 млн рублей — льготный заем ФРП. Модернизация цехов должна быть завершена до декабря 2023 года. Она позволит организовать высокопроизводительные рабочие места с использованием наилучших доступных технологий, улучшить качество продукции, повысить производительность и решить экологические задачи, стоящие перед БМК.

#Новости#Антон Селиверстов#Технологии
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