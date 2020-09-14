Все кандидаты «Единой России» победили в губернаторских выборах

Как рассказал президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, прошедший в Магаданской области и Еврейской АО ЕДГ показал, что для жителей регионов более значимой является внутренняя повестка, чем субрегиональная. Так, жители ЕАО были обеспокоены хабаровскими протестами в связи с арестом экс-главы края Сергея Фургала и даже выходили на протесты вместе с харьковчанами. Но все же местная тематика и ожидания экономического роста региона после назначения Ростислава Гольдштейна оказались сильнее – особенно на фоне частой ротации губернаторов, ранее не дававшей мощного эффекта, сказал эксперт.