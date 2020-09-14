Все кандидаты «Единой России» победили в губернаторских выборах

Специалисты считают, что успех партии во многом зависел от ее действий во время распространения новой инфекции COVID-19, пишут “Новые известия”. Так, путем сбора членских и благотворительных взносов, а также урезания расходов на собственные выборы, партии удалось собрать порядка 500 миллионов рублей. Эти средства в полном объеме были направлены на помощь врачам и людям, которые нуждаются в поддержке и средствах индивидуальной защиты. Таким образом ЕР доказала, что умеет решать вопросы социальной справедливости, говорят эксперты.
Политологи обратили внимание, что кандидаты от ЕР в этот раз стали более открыты в общении с избирателями. Также партия заметно обновила корпус баллотирующихся - среди них более половины — люди моложе 35 лет.
Подводя итоги выборов, специалисты пришли к выводу, что люди активнее всего голосовали за тех кандидатов, которые пришли им на помощь в нужный момент.
Говоря о результатах ЕДГ, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак поблагодарил всех избирателей и отметил, что сторонники партии предоставили ей огромный кредит доверия. Он также отметил конкурентов ЕР, сказав, что их критика и предложения полезны для “Единой России” и делают ее сильнее.
По словам председатель ЕР Дмитрия Медведева, минувшее голосование можно считать репетицией больших выборов в Государственную думу. Как сообщает сайт ER.ru, они состоятся в 2021 году.
«Вы получили мандат доверия на предстоящий период, вы получили голоса людей, которые вам верят. И это доверие, безусловно, нужно оправдать», - обратился Медведев к победившим депутатам и губернаторам. По его словам, если избиратель будет видеть, что не ошибся в выборе, партия сумеет сохранить лидерство.
Как рассказал президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, прошедший в Магаданской области и Еврейской АО ЕДГ показал, что для жителей регионов более значимой является внутренняя повестка, чем субрегиональная. Так, жители ЕАО были обеспокоены хабаровскими протестами в связи с арестом экс-главы края Сергея Фургала и даже выходили на протесты вместе с харьковчанами. Но все же местная тематика и ожидания экономического роста региона после назначения Ростислава Гольдштейна оказались сильнее – особенно на фоне частой ротации губернаторов, ранее не дававшей мощного эффекта, сказал эксперт.
Говоря о Магадане, Виноградов отметил, что область расположена еще дальше от Хабаровского края, поэтому повестка последней оказала еще меньший эффект на жителей Магаданской области.
Отметим, по предварительным данным врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн («Единая Россия») набирает на выборах главы региона более 88% голосов. В Магаданской области «Единая Россия» одержала победу на выборах депутатов областной и городской дум не только по партийным спискам, но и по большинству одномандатных округов.