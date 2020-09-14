Медики Белебеевской больницы, переболевшие коронавирусом, получили соцподдержку

Напомним, в апреле в Белебеевской больницы от коронавируса скончалась медсестра Елена Никонорова, хотя изначально замглавы Минздрава Башкирии Ирина Кононова заявляла, что смерть сотрудница не связана с новым вирусом. Позже в telegram были опубликованы скриншоты из электронной системы «Промед», которые доказывают, что история болезни Никоноровой менялась уже после её смерти. После чего Минздрав иницировал проверку. Погибшую включили в список жителей Башкирии, погибших от коронавируса. Семья так и не получила страховые выплаты, так как Роспотребнадзор и прокуратура считают, что женщина заразилась коронавирусом не на работе.