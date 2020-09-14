Медики Белебеевской больницы, переболевшие коронавирусом, получили соцподдержку

68 медиков второй после РКБ имени Куватова больницы получили социальные выплаты. По словам, председателя первичной организации Белебеевской ЦРБ Ольги Крутовой, они не получили никаких выплат, так как переболели в лёгкой форме или дома. В связи с этим, материальную помощь в размере трех тысяч рублей им оказал профком. 13 медиков, переболевших коронавирусом в тяжелой или средней форме в первую волну — апреле–мае, получили путёвки в санатории.
Надеюсь, наше предложение о расширении получателей профсоюзных санаторных сертификатов поддержит республиканский комитет профсоюза, сказала Крутова.
Напомним, в апреле в Белебеевской больницы от коронавируса скончалась медсестра Елена Никонорова, хотя изначально замглавы Минздрава Башкирии Ирина Кононова заявляла, что смерть сотрудница не связана с новым вирусом. Позже в telegram были опубликованы скриншоты из электронной системы «Промед», которые доказывают, что история болезни Никоноровой менялась уже после её смерти. После чего Минздрав иницировал проверку. Погибшую включили в список жителей Башкирии, погибших от коронавируса. Семья так и не получила страховые выплаты, так как Роспотребнадзор и прокуратура считают, что женщина заразилась коронавирусом не на работе.
В Башкирии только четыре семьи врачей, погибших от коронавируса, получили выплаты.