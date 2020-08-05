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Posted 5 августа 2020, 06:31

Published 5 августа 2020, 06:31

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

Стали известны подробности обнаружения тел матери и сына в Октябрьском в Башкирии

5 августа 2020, 06:31
Тела погибших матери и сына в запертой изнутри квартире в городе Октябрьском в Башкирии обнаружила свекровь.

Тела погибших 42-летней жительницы башкирского города Октябрьского и ее 11-летнего сына были обнаружены материю главы семейства в многоквартирном доме по улице Северной. Об этом Медиакорсети сообщил источник в городе Октябрьском.

- Муж женщины находился на вахте, он позвонил своей матери и попросил её сходить проведать жену и сына, потому что никак не мог до них дозвониться, - пояснил собеседник.

Напомним, о страшном происшествии в городе Октябрьском стало известно накануне вечером. Следком сообщил о том, что тела женщины и ее сына-подростка были обнаружены в запертой изнутри квартире на четвертом этаже многоквартирного дома.

Прокуратура взяла расследование на особый контроль и проверит, не было ли предпосылок для столь трагического финала в семье погибших, не пропустили ли социальные службы тревожные сигналы, предвещавшие беду.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

#Татьяна Майорова,#Общество#Новости#Следствие
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